У Криму "Примари" ГУР вперше уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
У неділю, 21 вересня 2025 року, українські військові зі спецпідрозділу “Примари” вперше в історії уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 “Чайка” на території тимчасово окупованого Криму
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"", - йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначили, що літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами.
Крім того, під час операції "Примари" уразили багатоцільовий гелікоптер Мі-8 російських загарбників.
- Партизани з проукраїнського руху "Атеш" провели розвідку у бухтах тимчасово окупованого Севастополя. З'ясувалось, що окупанти досі не можуть відновити підводний човен "Ростов-на-Дону", який двічі вражали ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.95
- Актуальне
- Важливе