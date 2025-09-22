У Криму "Примари" ГУР вперше уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"", - йдеться в повідомленні.

В ГУР зазначили, що літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами.

Крім того, під час операції "Примари" уразили багатоцільовий гелікоптер Мі-8 російських загарбників.