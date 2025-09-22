Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни досі не відновили підводний човен "Ростов-на-Дону", який двічі вражали ЗСУ, - "Атеш"

Росіяни досі не відновили підводний човен "Ростов-на-Дону", який двічі вражали ЗСУ, - "Атеш"

Влад Дідусь
22 вересня, 2025 понедiлок
08:23
Війна з Росією "Ростов-на-Дону"

Партизани з проукраїнського руху "Атеш" провели розвідку у бухтах тимчасово окупованого Севастополя

Зміст

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у telegram-каналі.

Партизани звітують, що постійно спостерігають за ключовими бухтами та об'єктами чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Кожен рух ворожих кораблів, кожна одиниця техніки все під нашим контролем. Після успішних ударів по флоту окупанти в паніці: вони намагаються вкрити все маскувальними мережами, переміщують техніку ночами, тримають ППО у стані постійної бойової готовності", - пише "Атеш".

Особлива увага присвячена ситуації навколо підводного човна "Ростов-на-Дону".

"Двічі вражена ударами Сил оборони України, у чому є безпосередня заслуга наших агентів, вона досі не відновлена. За словами наших джерел у Чорноморському флоті, підводний човен був піднятий, але ремонт так і не розпочато - ймовірно, пошкодження виявилися занадто серйозними, а відновлення наразі ресурсами й термінами", - йдеться у повідомленні.

  • 3 серпня 2024 року Сили оборони України завдали ударів по підводному човну російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону" та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
Чорноморський флот Росії
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
09:55
Оновлено
Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 3 людини загинуло, ще двоє поранені
09:52
Армія+
Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"
09:14
вибух, ракетна атака
У Криму "Примари" ГУР вперше уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
09:06
ППО
За ніч ППО знешкодила 132 зі 141 ворожих БПЛА
09:05
Ексклюзив
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 156 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Не давайте гроші Арестовичу
07:50
Ексклюзив
Василь Шкляр
Найбільше у своїй праці я боюся бути нудним, - Шкляр
07:23
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 3 гелікоптери, танк та 960 військових
07:17
винищувач Eurofighter
НАТО знову піднімало винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем
06:09
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом, якщо США відмовляться від своєї вимоги щодо ядерної зброї КНДР
05:33
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками: в Сумах та на Київщині є постраждалі, на Полтавщині – влучання по території підприємства
00:42
Американська поліція
У США чоловік зі словами "Волю Палестині" відкрив вогонь на весіллі в Нью-Гемпширі
00:02
Оновлено
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
2025, неділя
21 вересня
23:37
Наталія Борщевич (ФОП з Луцька)
Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
23:36
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
23:16
Ексклюзив
Ігор Семиволос
"Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини
23:14
Хасиди
100 грн за пляшку води: скільки коштує хасидам святкування Рош га-Шана в Умані
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
21:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
21:47
Володимир Зеленський
"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Василь Шкляр: про сучасну війну писати не завжди доречно
21:28
Глава MI6 Річард Мур
Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"
21:16
Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
20:29
Біньямін Нетаньягу
"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
20:12
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Кривбас" розтрощив "Епіцентр" у шаленому поєдинку, "Металіст 1925" розбив "Полтаву", а "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Рух": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Про заповіт Масарика
19:48
Оновлено
На Кропивніччині затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців з саморобного револьвера
19:40
Ексклюзив
Василь Шкляр
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
19:27
Ексклюзив
Молдова
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк
19:19
онячне затемнення
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
19:18
Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада
19:00
Інтерв’ю
Вільям Тейлор
Американський дипломат Тейлор: Ми не почнемо війну через безпілотник чи ракету, які впадуть у Литві чи Польщі
18:29
Огляд
Євреї-хасиди, Умань
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
18:16
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Українська порноакторка Джозефін Джексон виїхала з країни: що сталося
18:12
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Дмитра Козака можуть використати у переговорах з Україною, - опозиціонер Пономарьов
18:03
OPINION
Чи готують Добкіни "майдан"?
Більше новин
