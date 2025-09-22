Росіяни досі не відновили підводний човен "Ростов-на-Дону", який двічі вражали ЗСУ, - "Атеш"
Партизани з проукраїнського руху "Атеш" провели розвідку у бухтах тимчасово окупованого Севастополя
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у telegram-каналі.
Партизани звітують, що постійно спостерігають за ключовими бухтами та об'єктами чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму.
"Кожен рух ворожих кораблів, кожна одиниця техніки все під нашим контролем. Після успішних ударів по флоту окупанти в паніці: вони намагаються вкрити все маскувальними мережами, переміщують техніку ночами, тримають ППО у стані постійної бойової готовності", - пише "Атеш".
Особлива увага присвячена ситуації навколо підводного човна "Ростов-на-Дону".
"Двічі вражена ударами Сил оборони України, у чому є безпосередня заслуга наших агентів, вона досі не відновлена. За словами наших джерел у Чорноморському флоті, підводний човен був піднятий, але ремонт так і не розпочато - ймовірно, пошкодження виявилися занадто серйозними, а відновлення наразі ресурсами й термінами", - йдеться у повідомленні.
- 3 серпня 2024 року Сили оборони України завдали ударів по підводному човну російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону" та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.
