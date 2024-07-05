Цієї ночі українська ППО збила усі 32 "шахеди", запущені росіянами
У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ у РФ. Усі безпілотники збила українська ППО
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", - підкреслив Олещук.
Фото: https://t.me/ComAFUA
- Пізно ввечері 4 липня РФ запустила по Україні кілька груп безпілотників у ніч проти 5 липня: на Київщині працювала ППО.
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