Росія запустила по Україні кілька груп безпілотників у ніч проти 5 липня
Пізно ввечері 4 липня Росія запустила по Україні кілька груп безпілотників
Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Хронологія подій
Про першу групу ударних БПЛА, яка рухалася через Сумщину в напрямку Чернігівщини, у Повітряних силах сповістили о 22:30.
Уже через 20 хвилин, о 22:54 військові попередили про дві групи дронів. Одна рухалася через Чернігівську область у західному напрямку. Друга – через Сумщину курсом на Полтавщину.
О 23:30 кількість груп ворожих дронів зросла. Вони рухалися кількома курсами:
- Група через Сумщину в напрямку Чернігівської області
- Група через Полтавщину курсом на Черкащину/Київщину
- Група через Чернігівську область у західному напрямку
- Група "шахедів" із півдня через Херсонщину курсом на Дніпропетровську область.
О 23:41 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
Загроза, оголошена через зліт носія "кинджалів", МіГ-31К, тривала недовго. Відбої повітряної тривоги почали оголошувати в більшості областей України через кілька хвилин після опівночі.
Натомість атака ударних безпілотників тривала. О 00:11 Повітряні сили повідомляли про три групи, які рухалися:
- через Чернігівщину в західному напрямку
- через Полтавщину курсом на Черкащину/Київщину
- через Херсонщину курсом на Миколаївську/ Дніпропетровську область
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе