Росія запустила по Україні кілька груп безпілотників у ніч проти 5 липня

Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Хронологія подій

Про першу групу ударних БПЛА, яка рухалася через Сумщину в напрямку Чернігівщини, у Повітряних силах сповістили о 22:30.

Уже через 20 хвилин, о 22:54 військові попередили про дві групи дронів. Одна рухалася через Чернігівську область у західному напрямку. Друга – через Сумщину курсом на Полтавщину.

О 23:30 кількість груп ворожих дронів зросла. Вони рухалися кількома курсами:

Група через Сумщину в напрямку Чернігівської області Група через Полтавщину курсом на Черкащину/Київщину Група через Чернігівську область у західному напрямку Група "шахедів" із півдня через Херсонщину курсом на Дніпропетровську область.

О 23:41 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Загроза, оголошена через зліт носія "кинджалів", МіГ-31К, тривала недовго. Відбої повітряної тривоги почали оголошувати в більшості областей України через кілька хвилин після опівночі.

Натомість атака ударних безпілотників тривала. О 00:11 Повітряні сили повідомляли про три групи, які рухалися:

через Чернігівщину в західному напрямку

через Полтавщину курсом на Черкащину/Київщину

через Херсонщину курсом на Миколаївську/ Дніпропетровську область

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