Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні

Про це в ефірі Еспресо розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Якщо я назву цифри, вони вас вразять. Загалом по Україні за жовтень була випущена 101 балістична ракета. Такого раніше не було. Якщо взяти результати минулого місяця, то мова йшла про 21 балістичну ракету. Тобто практично в 5 разів збільшилася кількість балістики, яка б'є по Україні. Раніше ми обговорювали, що росіяни збільшать удари балістикою через те, що у нас не вистачає протиракетних систем таких, як Patriot. Не знаю, чи працює SAMP/T по балістиці, поки що не було повідомлень про це. Загалом у жовтні було випущено 87 "іскандерів-М" та 14 "кинджалів", - зазначив авіаексперт.

За його словами, на жаль, наші можливості у знищенні таких ракет невисокі, бо з 87 "іскандерів-М", які були запущені по Україні, нам вдалося збити лише 14, а з 14 "кинджалів" - лише 2. Тобто нам критично не вистачає протиракетних систем.

"Росія накопичувала ці ракети з весни. ГУР нам каже, що росіяни здатні випускати приблизно до 70 ракет, реально трохи менше. Плани росіян на 2025 рік - 750 балістичних ракет і приблизно 20 "кинджалів". Явно, що довгий час відбувалося накопичення і зараз вони цей запас активно використовують проти наших об'єктів інфраструктури, також і проти військових - летить по всіх. Згадаймо про удари по навчальних центрах - теж летіли балістичні "іскандери" з касетними бойовими частинами. Росіяни вже ведуть тотальну війну, відповідно, отримують й самі, бо вже розказують, що не бачили такої кількості дронів, яка летить по їхніх об'єктах", - прокоментував Романенко.