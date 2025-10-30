Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну

Сили ППО знешкодили 592 БПЛА та 31 ракету, якими РФ атакувала Україну

Катерина Ганжа
30 жовтня, 2025 четвер
11:54
Війна з Росією ЗСУ, ППО

У ніч на 30 жовтня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування. Захисники українського неба знешкодили 623 із 705 повітряних цілей ворога

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Зазначається, що загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БПЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"):

  • 653 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим;
  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижнєгородської області РФ);
  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської області РФ);
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезької області РФ);
  • 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області РФ);
  • 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

  • 592 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 7 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 21 крилату ракету Х-101;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України", - зазначили в Повітряних силах.

Там додали, що 3 ворожі ракети (станом на 11:30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.

  • Надвечір середи, 29 жовтня, російська окупаційна армія продовжила запускати ударні безпілотники по території України. Після опівночі стало відомо про пуски ракет. Пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, у Запоріжжі є загиблі. 
