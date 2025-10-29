РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 29 жовтня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 16:44 військові повідомили, що ворожі БПЛА на сході Чернігівщини рухаються в південно-західному напрямку.

За 15 хвилин з’явилася інформація про те, що декілька груп БПЛА в центральній частині Чернігівщини рухаються в західному напрямку.

"Групи БПЛА на сході Дніпровщини, рухаються в західному напрямку", - попередили ПС о 17:30.

О 18:14 повідомлялося, що дрон у центральній частині Чернігівщини рухається в південному напрямку.

О 18:47 військові попередили, що БПЛА на Дніпровщині рухаються в західному напрямку.

Станом на 18:52 повідомлялося, що ворожі ударні БПЛА на півночі Сумщини тримають південно-західний курс.

"Група БПЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, рухається в південному напрямку", - написали ПС о 19:00.

О 19:31 Повітряні сили поінформували, що БПЛА в центральній частині Чернігівщини рухається в західному напрямку.

Станом на 19:40 повідомлялося про ворожі дрони на півночі Харківщини, як тримали південно-західний курс.

Новина доповнюватиметься…



