РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 29 жовтня
Надвечір середи, 29 жовтня, російська окупаційна армія продовжила запускати ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 16:44 військові повідомили, що ворожі БПЛА на сході Чернігівщини рухаються в південно-західному напрямку.
За 15 хвилин з’явилася інформація про те, що декілька груп БПЛА в центральній частині Чернігівщини рухаються в західному напрямку.
"Групи БПЛА на сході Дніпровщини, рухаються в західному напрямку", - попередили ПС о 17:30.
О 18:14 повідомлялося, що дрон у центральній частині Чернігівщини рухається в південному напрямку.
О 18:47 військові попередили, що БПЛА на Дніпровщині рухаються в західному напрямку.
Станом на 18:52 повідомлялося, що ворожі ударні БПЛА на півночі Сумщини тримають південно-західний курс.
"Група БПЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, рухається в південному напрямку", - написали ПС о 19:00.
О 19:31 Повітряні сили поінформували, що БПЛА в центральній частині Чернігівщини рухається в західному напрямку.
Станом на 19:40 повідомлялося про ворожі дрони на півночі Харківщини, як тримали південно-західний курс.
Новина доповнюватиметься…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.27
- EUR Купівля 48.63Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе