Цього літа ворог зосередиться на повній окупації Донеччини, попри втрати, - військовий експерт Селезньов

Про це повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у етері Еспресо.

"Ворог прагне перерізати трасу, якою українська армія забезпечує діяльність своїх сил та засобів на багатьох ділянках східного фронту. Йдеться про трасу Покровськ-Костянтинівка. Очевидно, що ворогу важливо це. Він прагне взяти її під вогневий контроль на першому етапі. Далі, якщо вдасться перерізати цю автомобільну магістраль, українська армія буде відчувати певні складнощі із вчасним та повноцінним забезпеченням наших оборонців, які діють в районі Часового Яру. Це серйозний виклик, серйозні задачі зараз стоять щодо стабілізації ситуації", - зазначив він.

Новопризначений командувач Об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов зараз стикається з серйозними проблемами. На першому етапі це полягає в стабілізації лінії бойового зіткнення, каже Селезньов.

"Рішення, ухвалені раніше, не сприяли стабілізації ситуації. Ворог має тактичну перевагу, але ми маємо розуміти, що цього літа він зосередить всі свої зусилля на захопленні територій Донецької області, незважаючи на великі втрати. Ми не повинні допомагати ворогу. Маємо вибудовувати багаторівневу системну лінію оборони інженерних фортифікаційних споруд. Стратегічна оборона реалізовує дві важливі цілі: максимальне сповільнення просування російських військ та знищення особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ворог втрачає понад 1,3 тисячі військовослужбовців щодоби, десятки артилерійських гармат, автомобільної та бронетехніки. Але, незважаючи на втрати, ворог продовжує просуватися вперед", - резюмував полковник ЗСУ.