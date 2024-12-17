Цьогоріч Росія 12 разів масово атакувала енергосистему України, випустивши 1100 ракет, - Кислиця в ООН
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що упродовж 2024 року Росія здійснила 12 масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, випустивши для цього близько 1100 крилатих і балістичних ракет
Про це він повідомив членам Ради Безпеки ООН на засіданні 16 грудня, пише Укрінформ.
За словами Кислиці, атака минулої п’ятниці стала 12-м ударом Росії по енергетичній інфраструктурі України впродовж 2024 року.
Він зазначив, що остання атака була однією з наймасштабніших, коли росіяни випустили 94 ракети та 193 безпілотники. У цьому зв’язку Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України.
"Їхній внесок – це не лише акти солідарності, але також важливі кроки, щоби запобігти геноциду", - зазначив представник України.
Водночас Кислиця наголосив, що Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати. Так, з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків, під час яких постраждали понад дві тисячі українських військових.
"На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах", - зауважив він.
Представник України нагадав, що військові РФ також вибірково цілять не лише по мирних жителях, але й по українських рятувальниках та гуманітарному персоналу.
"Навмисне враження цивільних, дітей та служб екстреного реагування є воєнним злочином, і це підкреслює необхідність для міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності та активізувати зусилля на захист найбільш уразливих верств населення в Україні",- заявив постпред України.
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення атакували енергетичну інфраструктуру України понад 1 тис. ударних безпілотників та близько 1,3 тис. ракет.
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