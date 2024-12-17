Цьогоріч Росія 12 разів масово атакувала енергосистему України, випустивши 1100 ракет, - Кислиця в ООН

Про це він повідомив членам Ради Безпеки ООН на засіданні 16 грудня, пише Укрінформ.

За словами Кислиці, атака минулої п’ятниці стала 12-м ударом Росії по енергетичній інфраструктурі України впродовж 2024 року.

Він зазначив, що остання атака була однією з наймасштабніших, коли росіяни випустили 94 ракети та 193 безпілотники. У цьому зв’язку Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України.



"Їхній внесок – це не лише акти солідарності, але також важливі кроки, щоби запобігти геноциду", - зазначив представник України.

Водночас Кислиця наголосив, що Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати. Так, з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків, під час яких постраждали понад дві тисячі українських військових.

"На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах", - зауважив він.

Представник України нагадав, що військові РФ також вибірково цілять не лише по мирних жителях, але й по українських рятувальниках та гуманітарному персоналу.

"Навмисне враження цивільних, дітей та служб екстреного реагування є воєнним злочином, і це підкреслює необхідність для міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності та активізувати зусилля на захист найбільш уразливих верств населення в Україні",- заявив постпред України.