У 2024 році Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, - польський політик Чех

Про це громадський діяч, історик, журналіст, депутат польського сейму II та III каденції Мирослав Чех розповів у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

"Україні справді будуть надані всі засоби, щоб Україна перемогла Росію. Також Україна настільки зміцнила власні сили, що могла б вистояти сто років, якщо комусь там у Росії спаде на думку атакувати Україну чи інші країни", - зазначив він.

Сьогодні полковник Ігнат сказав, що партнери готові вже сьогодні передати Україні F-16. Нічого не змінилося від цієї розмови, сказав польський політик.

"Нідерландські, данські й норвезькі F-16 готові передати Україні. Але в нас немає інфраструктури, щоб прийняти й обслуговувати їх. Те саме й з "леопардами". "Леопарди" передали, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що у 2024 році Німеччина підготує 10 тисяч українських солдатів і передасть 80 "леопардів". Проблема в тому, де їх ремонтувати та де запчастини. Може це здаватися абсурдом, але насправді Європа після завершення холодної війни роззброїлася, і військово-промисловий комплекс так само – капали трохи на експорт, натомість для власних сил і щоб допомагати під час такої страшної війни, якою є російсько-українська війна, не готові", - повідомив Чех.

Попри те, за його словами, ситуація у 2024 році переходить на зовсім інший рівень.

"Вимальовується абсолютно інша конфігурація. Буде президентом Трамп, не буде президентом Трамп – у цій хвилині це має абсолютно менше значення, бо працює система, працюють держави й працюють їхні збройні сили та військово-промисловий комплекс", - зауважив Чех.