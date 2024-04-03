У Бердянську окупанти обговорюють можливість їсти медуз, ЖКГ міста у занепаді, туристів немає, - заступник голови райради Дудукалов
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що в окупованому Бердянську росіяни обговорювали можливість їсти медуз
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"В окупантів сьогодні є ідея щодо медуз, причому доволі серйозна ідея. Вони до неї підійшли більш ніж "компетентно". Росіяни пропонують їсти медуз. Окупанти утворили чи комісію, чи запросили якихось спеціалістів, які сказали, що є технології, щоб медуз перетворювати на їстівні. І про це вони кажуть серйозно", - зауважив Дудукалов.
Заступник голови Бердянської районної ради також додав, що у Бердянську припинила своє існування курортна інфраструктура.
"У місті нормально не працює інфраструктура. Два тижні тому приїздив гауляйтер Балицький до Бердянська й сварив місцевого гауляйтера за те, що ЖКГ у занепаді. Ми розуміємо, що наша територія деградувала дуже швидко. Позаду вже відбулося два курортних сезони в окупації, в яких не було туристів. У місті немає курортної інфраструктури. Це вже звичайне місто, яке живе за законом воєнного часу. Тому що там військові, бази відпочинку й готелі зайняті військовими, там комендантська година і нічого не працює. Наразі немає охочих їхати туди відпочивати", - наголосив Дудукалов.
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