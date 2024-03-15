У Білорусі будують 9-поверховий будинок для вагнерівців, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від місцевих, 9-поверховий будинок зводять у населеному пункті Цель. Неподалік розташований полігон, де свого часу перебували терористи з ПВК Вагнера.

Наразі там залишилось не більше ніж 300 бойовиків. Вагнерівці займаються навчанням білоруських військовослужбовців. Намети в таборі в районі села Цель продовжують розбирати і вивозити.

"Центр національного спротиву дякує білорусам, які продовжують інформування щодо дій спільного ворога", - йдеться у повідомленні.