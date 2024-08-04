DeepState: у Часовому Яру окупанти прорвалися через канал Сіверський Донець - Донбас
Станом на 4 серпня 2024 року в межах міста Часів Яр Донецької області зафіксовано перетин російськими штурмовими загонами каналу Сіверський Донець - Донбас та їхнє закріплення у мікрорайоні Жовтневий
Про це повідомляє український недержавний OSINT-проєкт DeepState, що відстежує ситуацію на фронті.
"Ворог просунувся у Часовому Яру", - інформує проєкт.
Як видно на оновленій інтерактивній мапі DeepState, передові загони окупантів закріпилися на вулиці Маріупольській.
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Перед цим Силам оборони України довелося залишити у Часовому Яру мікрорайон Канал на східному узбережжі згаданого каналу Сіверський Донець - Донбас, який проходить через місто.
Розташований на височині Часів Яр має стратегічне значення для контролю над сусідніми містами Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, що оточують його з півдня та заходу, неодноразово наголошували українські військові.
- 31 липня начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков запевнив у відсутності загрози оточення Часового Яру.
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