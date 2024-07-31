Наразі загрози оточення Часового Яру немає, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні немає прямої загрози оточення Часового Яру, хоча в перспективі така загроза завжди може виникнути. Ворог мав плани взяти Часів Яр в облогу з флангів під вогневий контроль, але ці плани йому не вдалися. Росіяни були вимушені штурмувати місто в лоб. Сьогодні ворог продовжує спроби реалізувати цей задум, але говорити, що він може оточити Часів Яр з флангів та взяти його в полу кільце, не відповідає дійсності", - наголосив Калашніков.

Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича також додав, що ситуація на північному фланзі Часового Яру біля Калинівки є напруженою.

"Там є ділянка, де канал Сіверський Донець уходить під землю. І це є найбільш слабке місце в нашій обороні. Ворог не перший день і не перший тиждень зосереджує свої зусилля саме тут, намагаючись нас атакувати. Тривають важкі бої з перемінним успіхом", - зауважив Калашніков.