Наразі загрози оточення Часового Яру немає, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що ситуація на північному фланзі Часового Яру біля Калинівки є напруженою
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На сьогодні немає прямої загрози оточення Часового Яру, хоча в перспективі така загроза завжди може виникнути. Ворог мав плани взяти Часів Яр в облогу з флангів під вогневий контроль, але ці плани йому не вдалися. Росіяни були вимушені штурмувати місто в лоб. Сьогодні ворог продовжує спроби реалізувати цей задум, але говорити, що він може оточити Часів Яр з флангів та взяти його в полу кільце, не відповідає дійсності", - наголосив Калашніков.
Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича також додав, що ситуація на північному фланзі Часового Яру біля Калинівки є напруженою.
"Там є ділянка, де канал Сіверський Донець уходить під землю. І це є найбільш слабке місце в нашій обороні. Ворог не перший день і не перший тиждень зосереджує свої зусилля саме тут, намагаючись нас атакувати. Тривають важкі бої з перемінним успіхом", - зауважив Калашніков.
- Російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати позиції Сил оборони України. Ворог має просування у Донецькій області, зокрема біля Торецька й Часового Яру.
- Військовий оглядач Денис Попович прокоментував інформацію про те, що росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець - Донбас біля Часового Яру.
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