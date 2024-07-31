РФ просунулася в районі Торецька й Часового Яру: ISW оцінив ситуацію на фронті
Російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати позиції Сил оборони України. Ворог має просування у Донецькій області, зокрема біля Торецька й Часового Яру
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що нещодавно російські сили незначно просунулися поблизу Часового Яру на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 липня, показують, що російська бронетехніка просунулася через канал Сіверський-Донець, проте Сили оборони завдали удару по ворожому засобу, перш ніж він просунувся далі на західному березі каналу.
"29 і 30 липня російські війська також продовжували наземні атаки на північ від Часового Яру поблизу Григорівки та Калинівки, на північний схід від Часового Яру біля Богданівки та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, окупанти просунулися поблизу Торецька на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.
Російське міноборони стверджувало, що окупанти захопили Південне, а пропагандисти писали, що війська також просунулися в межах Ню-Йорка та біля Дружби, Залізне і Північне. Однак ISW не знайшло підтвердження цих заяв. За даними аналітиків,
29 і 30 липня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.
- Від початку доби 30 липня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Росіяни здійснили 40 штурмових і наступальних дій на Покровському напрямку.
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