Від початку доби на фронті відбулося 74 боєзіткнення. Ворог 32 рази намагався штурмувати на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня станом на 16:00.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно - на Покровському напрямку. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами були райони населених пунктів Рясне, Об’єднане, Михальчина Слобода.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного штурму ворога триває.

На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. На даний час тривають дві атаки.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського, Верхньокам’янського, Переїзного, Виїмки та у Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

Продовжується бій в районі Часового Яру на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників, одну атаку вже відбито.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На цей час бої тривають поблизу Північного та Нью-Йорка.

Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Лисичного, Тимофіївки та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 32 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було наші воїни чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку одну атаку ворога успішно відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Омельник, Новоандріївка і Новоданилівка.

На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.

Українські воїни стійко стримують наступ противника. Завдають окупантам значних втрат.