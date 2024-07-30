Закріпитися росіянам поки що не вдалося: військовий оглядач Попович про ситуацію біля Часового Яру
Військовий оглядач Денис Попович прокоментував інформацію про те, що росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас біля Часового Яру
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На неофіційному рівні є інформація, що росіянам вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас біля Часового Яру, але офіційно ця інформація не підтверджувалася. Станом на вчора відомо, що закріпитися росіянам поки що не вдалося, тому робота ведеться", - зауважив Попович.
За словами військового оглядача, якщо окупантам вдасться закріпитися, то ворог зможе розвивати наступ з півночі Часового Яру.
"Росіяни намагаються охопити місто з півдня й півночі та одночасно атакувати його у лоб з мікрорайону Канал. Будемо сподіватися, що росіян вдасться вибити. Місце, де канал Сіверський Донець проходив під землею було вразливим. Бачимо, що ворогу вдалося цим скористатися", - додав Попович.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.
- Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що ворог шукає слабкі місця для концентрації сил.
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