Після спаленої техніки ворог призупинив штурмові дії на Покровському напрямку, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Покровський і Курахівський напрямки, мабуть, найгарячіші, але не варто знижувати увагу до інших напрямків. Тому що ворог підступний і завжди шукає слабкі місця для концентрації своїх сил. Минулої суботи та неділі, після тривалих піхотних штурмів, на Покровському напрямку були потужні атаки з використанням техніки. За ці два дні було знищено й пошкоджено близько 39 одиниць техніки та ліквідовано 206 окупантів. Бачимо результат, у ворога великих просувань немає", - зауважив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, за останню добу на Покровському напрямку штурмових дій з боку противника не відбувалося.

"Завдяки нашим майстрам польотів безпілотних систем вдалося знищити танки Т-72, БМП-2. Попри те, що ворог сьогодні не проводив штурмових наступальних дій, ми продовжуємо успішно діяти. За цю добу Сили оборони знищили багато російських пунктів управління та техніку в тилу ворога. Майстерність наших бійців і моральний дух завжди на високому рівні, особливо коли є необхідні засоби для боротьби з ворогом", - наголосив Цехоцький.