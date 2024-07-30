Після спаленої техніки ворог призупинив штурмові дії на Покровському напрямку, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що ворог шукає слабкі місця для концентрації сил
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Покровський і Курахівський напрямки, мабуть, найгарячіші, але не варто знижувати увагу до інших напрямків. Тому що ворог підступний і завжди шукає слабкі місця для концентрації своїх сил. Минулої суботи та неділі, після тривалих піхотних штурмів, на Покровському напрямку були потужні атаки з використанням техніки. За ці два дні було знищено й пошкоджено близько 39 одиниць техніки та ліквідовано 206 окупантів. Бачимо результат, у ворога великих просувань немає", - зауважив Цехоцький.
За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, за останню добу на Покровському напрямку штурмових дій з боку противника не відбувалося.
"Завдяки нашим майстрам польотів безпілотних систем вдалося знищити танки Т-72, БМП-2. Попри те, що ворог сьогодні не проводив штурмових наступальних дій, ми продовжуємо успішно діяти. За цю добу Сили оборони знищили багато російських пунктів управління та техніку в тилу ворога. Майстерність наших бійців і моральний дух завжди на високому рівні, особливо коли є необхідні засоби для боротьби з ворогом", - наголосив Цехоцький.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.
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