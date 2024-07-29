У європейській частині в росіян немає де надійно сховати авіацію, - експерт Романенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми влучили по аеродрому "Оленья" на відстані 1850 кілометрів. Це, як на Олімпіаді стрибок, який вже зафіксовано, це історичний рекорд. Очікуємо на наступні удари. Це свідчить про те, що в європейській частині РФ немає місць, де росіяни могли б надійно сховати свою авіацію", - наголосив Романенко.

За словами експерта з авіації, єдине, що залишається росіянам - це прибрати бомбардувальники на іншу базу стратегічної авіації біля міста Серишево в Амурській області.

"Це дуже далеко. Колись туди засилали офіцерів за аморальну поведінку та інші провини. Зараз, зважаючи на їхні дії, єдиний шлях для них – ця віддалена база", - пояснив Романенко.

Удар ГУР МО по заполярній базі "Оленья"

27 липня дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" у Росії.

У Головному управлінні розвідки додали, що аеродром "Оленья" розташований за 1800 км від кордонів з Україною.