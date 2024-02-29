У черзі за талоном в окупаційну держустанову померла жінка, - Луганська ОВА
У тимчасово окупованій Луганській області цивільні вимушені стояти в чергах за талонами до так званих держустанов. Так, стоячи до паспортного столу, померла жінка
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Аби стати власником талона на прийом до державної установи в окупованому Рубіжному необхідно займати чергу з вечора. Тоді, ймовірно, вільне місце знайдеться", - йдеться у повідомленні.
За словами ОВА, нещодавно у черзі до паспортного столу померла жінка середніх років.
- 27 лютого стало відомо, що загарбники на тимчасово окупованих територіях України фіксуватимуть явку на "виборах" президента Росії завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич.
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