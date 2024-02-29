У черзі за талоном в окупаційну держустанову померла жінка, - Луганська ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Аби стати власником талона на прийом до державної установи в окупованому Рубіжному необхідно займати чергу з вечора. Тоді, ймовірно, вільне місце знайдеться", - йдеться у повідомленні.

За словами ОВА, нещодавно у черзі до паспортного столу померла жінка середніх років.