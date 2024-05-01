У Defence Express прокоментували підготовку в Росії до спуску на воду 2 кораблів для ЧФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На Зеленодольському заводі у Татарстані під Казанню готується до спуску на воду два кораблі, один з яких саме малий ракетний корабель "Каракут", є штатним носієм "калібрів", а на Волзі вони безпосередньо будуються - це їхнє стандартне місце, де будують ці кораблі, патрульні типу "Бикова" і малі ракетні кораблі типу "Буян-М". Річ у тім, що між спуском на воду і до того моменту, як вони вступлять в стрій, тобто будуть зараховані до складу військово-морського флоту (обидва кораблі призначили до Чорноморського флоту) проходить значний час. Стосовно "Каракуту", то середній час між пуском на воду та його вступ у стрій - це два роки, для патрульного корабля типу "Бикова" там строк менше - це менше ніж 9 місяців", - пояснив головний редактор Defence Express.

Як сказав Катков, патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков", який має назву "Віктор Великий", не є носієм "калібрів" й тому навряд буде відправлений до морських кордонів України, утім це не виключено.

"Сенс його перебування там вкрай обмежений, його максимум зараз використають, як пливучу батарею, тому що там навіть власного зенітно-ракетного комплексу немає, там у ролі ППО - це моряк із ПЗРК "Ігла", а саме тому ворог ставить на вертолітний майданчик ЗРК "Торг", як для сухопутної версії. Тобто спуск на воду цих кораблів у Татарстані на Волзі, звідки вони мережею річок та каналів можуть бути перекинуті або на Балтику, або у Каспійську флотилії, або у Чорне море, дійсно, це доволі довгий період", - підсумував військовий експерт.