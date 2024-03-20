У деокупованих населених пунктах Луганщини залишається 61 людина, - ОВА
На визволеній території Луганської області залишається 61 людина. З ними постійно є два представники від військової адміністрації
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону.
За його словами, у деокупованих населених пунктах Луганщини живе 61 людина.
"Станом на зараз у звільнених населених пунктах Луганщини залишається 61 людина. Двоє представників військової адміністрації постійно перебувають із людьми. На даний момент ці люди поки що виїжджати не хочуть, вони всім забезпечені", - розповів Лисогор.
Начальник Луганської ОВА також підкреслив, що у звільнених населених пунктах Луганської області правоохоронці задокументували факти військової агресії РФ.
"Біля північних кордонів нашого Невського в напрямку Тернів продовжуються стрілецькі бої, але наші хлопці стоять і нищать ворога великими партіями", - додав Лисогор.
- 20 березня повідомлялося, що на території тимчасово окупованої Луганської області після так званих виборів президента російські загарбники починають готуватися до посиленої примусової мобілізації місцевих жителів.
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