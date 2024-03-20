У деокупованих населених пунктах Луганщини залишається 61 людина, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону.

За його словами, у деокупованих населених пунктах Луганщини живе 61 людина.

"Станом на зараз у звільнених населених пунктах Луганщини залишається 61 людина. Двоє представників військової адміністрації постійно перебувають із людьми. На даний момент ці люди поки що виїжджати не хочуть, вони всім забезпечені", - розповів Лисогор.

Начальник Луганської ОВА також підкреслив, що у звільнених населених пунктах Луганської області правоохоронці задокументували факти військової агресії РФ.

"Біля північних кордонів нашого Невського в напрямку Тернів продовжуються стрілецькі бої, але наші хлопці стоять і нищать ворога великими партіями", - додав Лисогор.