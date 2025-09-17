У Дії додали дві нові категорії до Реєстру збитків
У середу, 17 вересня, у застосунку "Дія" до Реєстру збитків додали дві нові категорії - насильницьке переміщення або депортація дітей та дорослих
Про це повідомили у telegram-каналі Дії.
"Насильницьке переміщення та депортація — воєнні злочини, за які держава-агресор має відповісти. Повідомте про них до Міжнародного реєстру збитків через портал Дія. Це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в Дії додали дві категорії: насильницьке переміщення або депортація дітей та насильницьке переміщення або депортація дорослих.
Читайте також: У Реєстрі збитків почали приймати заяви на компенсацію за зруйновані офіси, магазини і склади
Зазначається, що частина інформації підтягується автоматично з електронних реєстрів. Однак для того, щоб подати заяву на компенсацію необхідно додати решту, зокрема:
- Докази насильницького переміщення або депортації (якщо є).
- Документи про належність до підгрупи — медик, військовий, працівник критичної інфраструктури (якщо є).
- Будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків.
"Кожна заява — юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора", - додали в Дії.
- 25 червня у Дії відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у категорії, що стосується втрати доступу та контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях.
