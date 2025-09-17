У Дії додали дві нові категорії до Реєстру збитків

Про це повідомили у telegram-каналі Дії.

"Насильницьке переміщення та депортація — воєнні злочини, за які держава-агресор має відповісти. Повідомте про них до Міжнародного реєстру збитків через портал Дія. Це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Дії додали дві категорії: насильницьке переміщення або депортація дітей та насильницьке переміщення або депортація дорослих.

Читайте також: У Реєстрі збитків почали приймати заяви на компенсацію за зруйновані офіси, магазини і склади

Зазначається, що частина інформації підтягується автоматично з електронних реєстрів. Однак для того, щоб подати заяву на компенсацію необхідно додати решту, зокрема:

Докази насильницького переміщення або депортації (якщо є).

Документи про належність до підгрупи — медик, військовий, працівник критичної інфраструктури (якщо є).

Будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків.

"Кожна заява — юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора", - додали в Дії.