У ГУР назвали чисельність сухопутних військ РФ на території України

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише "Укрінформ".

За його словами, сухопутне угруповання російських військ, яке зараз перебуває на території України, налічує 462 тис. осіб, при цьому укомплектованість ворожих підрозділів становить 92-95%. Окрім того, на тимчасово окупованих територіях діють 35 тис. представників Росгвардії.

Він також наголосив, що були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89-90%, але шляхом продовження мобілізації РФ вдається підтримувати це угруповання саме на такому рівні.

"Наш прогноз, наша оцінка дуже проста – на сьогодні РФ не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компонента зараз націлений і знаходиться на нашій території", - сказав Скібіцький.