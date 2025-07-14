У ГУР показали, як наземний робот "Лють" знищує окупантів на Сумщині

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

"Спецпідрозділи ГУР МО України масштабують використання наземних роботизованих комплексів під час бойових операцій. На ексклюзивних кадрах ― застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області, а також радіоперехоплення реакції московитів після зустрічі з машиною", - зазначили у розвідці.

На відео видно, як озброєний кулеметом ПКТ робот "Лють" долає складні ділянки місцевості разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструючи стабільний зв’язок упродовж руху та передаючи "картинку" на пункт управління.

Діставшись до ворожих позицій, "Лють" відкрив щільний кулеметний вогонь, знищивши російських окупантів. Створення такої точки вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам.