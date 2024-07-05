У ГУР розповіли про наслідки зупинки Оскольського електрометалургійного комбінату для ВПК Росії

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, зупинення Оскольського електрометалургійного комбінату імені Угарова, що у Білгородській області РФ, спричинить значні наслідки для окупантів, "тож це добрі новини для всіх тих, хто виступає проти агресії РФ".

Юсов підкреслив, що основними замовниками підприємства є саме військові, а сам комбінат спеціалізується на виробництві автотехніки, бронетехніки та усього, для чого використовують метал.

"Це єдине металургійне підприємство повного циклу в Росії. Воно зупинене. І скажімо, на найближчі місяці відновлення роботи у повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно ланцюжків постачань", - заявив представник ГУР.