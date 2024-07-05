У ГУР розповіли про наслідки зупинки Оскольського електрометалургійного комбінату для ВПК Росії
Внаслідок атаки дронів ГУР 1 липня єдине металургійне підприємство повного циклу в Росії - Оскольський електрометалургійний комбінат було зупинено. У розвідці розповіли про наслідки для ВПК Росії
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
За його словами, зупинення Оскольського електрометалургійного комбінату імені Угарова, що у Білгородській області РФ, спричинить значні наслідки для окупантів, "тож це добрі новини для всіх тих, хто виступає проти агресії РФ".
Юсов підкреслив, що основними замовниками підприємства є саме військові, а сам комбінат спеціалізується на виробництві автотехніки, бронетехніки та усього, для чого використовують метал.
"Це єдине металургійне підприємство повного циклу в Росії. Воно зупинене. І скажімо, на найближчі місяці відновлення роботи у повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно ланцюжків постачань", - заявив представник ГУР.
- Внаслідок атаки дронів ГУР 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт військово-промислового комплексу РФ - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова.
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