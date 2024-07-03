Унаслідок атаки БПЛА 1 липня знеструмлено надважливий для ВПК Росії Оскольський електрометалургійний комбінат, - джерела
Внаслідок атаки дронів ГУР 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт військово-промислового комплексу РФ - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова
Про це повідомили джерела Суспільного.
Джерела у спецслужбі зазначили, що комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами двох основних електропідстанцій Білгородської області: ПС "Старий Оскол" поблизу села Незнамово та ПС "Металургійну" біля с. Волоконовскоє.
Підстанція "Металургійна" є однією з найбільших електропідстанцій у Європі, йдеться в повідомленні. У результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат (ОЕМК).
"Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців. Окремі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться ставити нові. Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно", - повідомили джерела.
У виданні додають, що електрометалургійний комбінат має виключне значення для російського військово-промислового комплексу. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза “MIDREX” та електродугову плавку.
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