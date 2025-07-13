У Келлога є унікальна ніша, яку може зайняти ледь не лише він, - політолог Саакян

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Олег Саакян.

"Келлог - спецпредставник по Україні, по російсько-українській війні з нього спецпредставника не вийшло, його збили одразу на підльоті. Він є військовим, генералом і він точно знається на цих питаннях. У нього в команді є профільні спеціалісти, я кажу, знаючи це і можу стверджувати", - наголосив він.

На думку політолога, він також може бути комунікатором і людиною поміж військово-промисловим американським сектором, Пентагоном та Генштабом і Білим домом.

"Тут унікальна ніша, яку може зайняти чи не виключно він - таких людей звісно є, але їх не так багато, хто може це робити. Тому тиждень візиту в Україну, як він сказав одній із журналісток, що у нього навіть на сніданки часу у графіку немає. Тобто у людини все дуже щільно розписано і відповідно це зустрічі з багатьма різними суб'єктами, перш за все оборонного характеру", - вважає Саакян.