У Херсоні через нічні обстріли частково відсутнє електропостачання: тролейбуси не вийшли на маршрут

Про це заявив керівник МВА Роман Мрочко.

"У результаті ворожих обстрілів вночі частково в місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз неможливо вивести тролейбуси на маршрути", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж.