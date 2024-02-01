У Херсоні через нічні обстріли частково відсутнє електропостачання: тролейбуси не вийшли на маршрут
Унаслідок нічних обстрілів росіян у Херсоні частково відсутнє електропостачання. Також припинений рух тролейбусів, вони не вийшли на маршрут
Про це заявив керівник МВА Роман Мрочко.
"У результаті ворожих обстрілів вночі частково в місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз неможливо вивести тролейбуси на маршрути", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж.
- Російські окупанти вранці середи, 31 січня, обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення дістав чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.72Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе