Окупанти вранці атакували Херсон: постраждав чоловік

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 року народження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого відправили до лікарні з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості.