Окупанти вранці атакували Херсон: постраждав чоловік
Російські окупанти вранці середи, 31 січня, обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримав чоловік
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 року народження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалого відправили до лікарні з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості.
- Ввечері вівторка, 30 січня, російські терористи обстріляли Харків "шахедами". У місті сталося кілька пожеж. За попередніми даними, 3 людей отримали травми.
- Крім цього росіяни атакували ударними безпілотниками південь і центр України. Унаслідок цього поранень зазнав чоловік, він перебуває в реанімації.
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