У Херсоні евакуювали усіх дітей з мікрорайону Корабел
Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що станом на 4 вересня з мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали усіх дітей
Про це він поінформував в етері телемарафону, передає Укрінформ.
За його словами, процес евакуації триває постійно. Зокрема, завдяки злагодженій роботі соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників, волонтерів, з мікрорайону Корабел вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед них - 56 дітей.
Шанько зазначив, що тепер у мікрорайоні не залишилося дітей, утім, там досі проживають понад 220 людей.
- 2 серпня 2025 року російські війська атакували Херсон, скинувши дві керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.
