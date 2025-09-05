У Херсоні евакуювали усіх дітей з мікрорайону Корабел

Про це він поінформував в етері телемарафону, передає Укрінформ.

За його словами, процес евакуації триває постійно. Зокрема, завдяки злагодженій роботі соціальних служб, комунальників, поліції, рятувальників, волонтерів, з мікрорайону Корабел вдалося вивезти майже 1700 жителів, серед них - 56 дітей.

Шанько зазначив, що тепер у мікрорайоні не залишилося дітей, утім, там досі проживають понад 220 людей.