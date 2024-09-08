У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона в кабіну маршрутки: поранено 6 людей
8 вересня російські окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні, внаслідок цього поранення дістали шестеро людей - троє чоловіків і троє жінок
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Це чоловіки - 57, 58 та 60 років, а також жінки - 43, 45 та 60 років", - зазначив він.
За словами очільника ОВА, четверо людей постраждали внаслідок скидання вибухівки з дрона в кабіну маршрутки. Двоє людей в момент удару перебували на вулиці.
Усі потерпілі - під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.
- Уранці неділі, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Черкаське Донецької області, унаслідок чого загинули троє людей, ще двоє - зазнали поранень.
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