У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона в кабіну маршрутки: поранено 6 людей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Це чоловіки - 57, 58 та 60 років, а також жінки - 43, 45 та 60 років", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, четверо людей постраждали внаслідок скидання вибухівки з дрона в кабіну маршрутки. Двоє людей в момент удару перебували на вулиці.

Усі потерпілі - під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.