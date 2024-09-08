Війська РФ обстріляли Черкаське на Донеччині: загинули троє жінок, є постраждалі
Уранці неділі, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Черкаське Донецької області, унаслідок чого загинули троє людей, ще двоє - зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що цього ранку, близько 10:30, росіяни завдали удару по селищу Краматорського району касетним боєприпасом.
Російські окупанти вбили жінок 43, 45 і 53 років. Крім того, поранення дістав чоловік, його доправили до найближчої лікарні.
У селищі також пошкоджені 9 будинків і автомобіль. На місці атаки працюють усі відповідальні служби, триває обстеження.
Як уточнили в Донецькій обласній прокуратурі, росіяни обстріляли селище, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню.
За даними прокурорів, під час ворожої атаки отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення й черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок. Потерпілих госпіталізували.
- Напередодні вночі російські війська атакували також місто Суми. Унаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 4 зазнали поранень. Серед постраждалих є двоє дітей.
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