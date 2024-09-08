Війська РФ обстріляли Черкаське на Донеччині: загинули троє жінок, є постраждалі

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що цього ранку, близько 10:30, росіяни завдали удару по селищу Краматорського району касетним боєприпасом.

Російські окупанти вбили жінок 43, 45 і 53 років. Крім того, поранення дістав чоловік, його доправили до найближчої лікарні.

У селищі також пошкоджені 9 будинків і автомобіль. На місці атаки працюють усі відповідальні служби, триває обстеження.

Як уточнили в Донецькій обласній прокуратурі, росіяни обстріляли селище, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню.

За даними прокурорів, під час ворожої атаки отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення й черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок. Потерпілих госпіталізували.