У Конотопі чоловік загинув внаслідок атаки РФ 12 вересня. В місті оголосили жалобу

Про це інформує мер Конотопа Артем Семеніхін.

За його словами, 42-річний чоловік, на ім'я Денис Горох, 13 вересня помер у лікарні. Мер зазначив, що він їхав допомагати людям після перших прильотів по Конотопу.

Пізніше Семеніхін повідомив, що завтра, 14 вересня, у місті оголошено День жалоби через загибель чоловіка.

Атака на Конотоп 12 вересня

Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Конотопі на Сумщині серед постраждалих була дитина.

У Сумській обласній прокуратурі повідомляли, що через масовану атаку безпілотників на обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури Конотопа 14 людей поранені.

Крім того, було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - розповіли у відомстві.