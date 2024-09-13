У Конотопі чоловік загинув внаслідок атаки РФ 12 вересня. В місті оголосили жалобу
У Конотопі на Сумщині у п'ятницю, 13 вересня, у лікарні помер чоловік, поранений внаслідок ворожої атаки на місто 12 вересня
Про це інформує мер Конотопа Артем Семеніхін.
За його словами, 42-річний чоловік, на ім'я Денис Горох, 13 вересня помер у лікарні. Мер зазначив, що він їхав допомагати людям після перших прильотів по Конотопу.
Пізніше Семеніхін повідомив, що завтра, 14 вересня, у місті оголошено День жалоби через загибель чоловіка.
Атака на Конотоп 12 вересня
Увечері 11 вересня Росія запустила на територію України кілька груп безпілотників. У Конотопі на Сумщині серед постраждалих була дитина.
У Сумській обласній прокуратурі повідомляли, що через масовану атаку безпілотників на обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури Конотопа 14 людей поранені.
Крім того, було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - розповіли у відомстві.
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