У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник

Про це заявила співзасновниця громадської ініціативи "Голка", авторка проєкту "Мости України" Маргарита Ситник у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Культура в руках агресора - це потужний інструмент впливу, який вона використовувала, використовує і, на жаль, буде використовувати. Методички 1968 року, створені КДБ, визначали культуру як "м'яку силу", один із ключових елементів впливу на політику, стратегічний напрям зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз документів сучасної Росії також свідчить, що культура - це інструмент м'якої сили, а також - використання росіян, які проживають за кордоном, іноземців, які симпатизують Росії. Їхня прихильність часто купується за російські гроші, і це теж серйозний засіб впливу", - зазначила Ситник.

За словами співзасновниці ініціативи "Голка", один із провідних культурних діячів Росії, директор Ермітажу, прямо заявляє: російська культура - це "особлива спецоперація". І в Кремлі цього не приховують - відкрито говорять і використовують її відповідним чином.

"На початку повномасштабного вторгнення велика мережа російських культурних центрів діяла в багатьох країнах, але частина з них була змушена закритися через санкції. Проте росіяни продовжують відкривати такі центри в інших регіонах - зокрема, на Близькому Сході та в країнах Глобального Півдня, де ми також боремося за свою суб'єктність та вплив.

У ці проєкти досі вливаються колосальні кошти - на формування і підтримку образу "великої російської культури", якою, на жаль, досі захоплюються іноземці, і яка все ще має вплив", - наголосила Ситник.

Читайте також: Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post



