У Куп'янську залишається 220 дітей, імовірно, приймуть рішення про примусову евакуацію, - МВА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На території Куп’янської громади Харківської області сьогодні перебувають 225 дітей. Евакуація у примусовий спосіб продовжується в сусідніх громадах, зокрема у Великобурлуцькій та Вільхуватській громаді Куп'янського району. Якщо вона закінчиться найближчим часом, то далі будемо приймати рішення щодо Куп'янської громади", - заявив Беседін.

За його словами, зараз люди виїжджають неохоче або пишуть відмову від евакуації.

"Ми наголошуємо на тому, що зараз потрібно залишити Куп'янськ і громаду та переїхати у більш безпечні міста нашої держави, хоча б у місто Харків, задля своєї безпеки та близьких. Але на жаль, 7,6 тис. людей, які залишаються на території громади, написали відмову від евакуації", - додав він.