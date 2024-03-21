У Куп'янську залишається 220 дітей, імовірно, приймуть рішення про примусову евакуацію, - МВА
Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів про ситуацію у Куп'янській громаді та можливість проведення примусової евакуації
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На території Куп’янської громади Харківської області сьогодні перебувають 225 дітей. Евакуація у примусовий спосіб продовжується в сусідніх громадах, зокрема у Великобурлуцькій та Вільхуватській громаді Куп'янського району. Якщо вона закінчиться найближчим часом, то далі будемо приймати рішення щодо Куп'янської громади", - заявив Беседін.
За його словами, зараз люди виїжджають неохоче або пишуть відмову від евакуації.
"Ми наголошуємо на тому, що зараз потрібно залишити Куп'янськ і громаду та переїхати у більш безпечні міста нашої держави, хоча б у місто Харків, задля своєї безпеки та близьких. Але на жаль, 7,6 тис. людей, які залишаються на території громади, написали відмову від евакуації", - додав він.
-
Раніше начальник Куп’янської міської військові адміністрації Андрій Беседін зазначав, що на Харківщині розглядають можливість оголошення примусової евакуації дітей з території Куп’янської громади. В Харкові є облаштовані місця для тимчасового проживання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.25Продаж 43
- Актуальне
- Важливе