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У Курську та області почали встановлювати залізобетонні укриття

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
09:50
Війна з Росією Укриття у Курську

Міська влада Курської області прийняла рішення встановити залізобетонні укриття у Курську та регіоні

Зміст

Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"На моє доручення адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей", - заявив Смирнов.

Так, міська влада планує оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі.

Теж саме планується здійснити у Залізногірську - там уже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів.

"У Курчатові також встановлять укриття, їх кількість та точки розміщення буде позначено найближчим часом", - додав Смирнов.

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Теги:
Росія
бомбосховище
Курськ
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