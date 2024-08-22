У Курську та області почали встановлювати залізобетонні укриття
Міська влада Курської області прийняла рішення встановити залізобетонні укриття у Курську та регіоні
Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.
"На моє доручення адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей", - заявив Смирнов.
Так, міська влада планує оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі.
Теж саме планується здійснити у Залізногірську - там уже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів.
"У Курчатові також встановлять укриття, їх кількість та точки розміщення буде позначено найближчим часом", - додав Смирнов.
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