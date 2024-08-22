У Курську та області почали встановлювати залізобетонні укриття

Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"На моє доручення адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей", - заявив Смирнов.

Так, міська влада планує оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі.

Теж саме планується здійснити у Залізногірську - там уже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів.

"У Курчатові також встановлять укриття, їх кількість та точки розміщення буде позначено найближчим часом", - додав Смирнов.