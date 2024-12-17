У Лукашенка зажадали місця за столом перемовин із врегулювання війни, МЗС України відповіло

Таку позицію озвучив заступник очільника так званого МЗС Білорусі Юрій Амбразевич, передає БЕЛТА.

"Абсурдно виглядають звинувачення нашої країни у пособництві агресії. Розташовуючись по сусідству з Україною, Білорусь як ніхто інший зацікавлена ​​у якнайшвидшому мирному врегулюванні цього конфлікту. Цілком розумно, що жодна країна не хоче, щоб біля її кордонів палахкотіли збройні дії. І тому ми від самого початку заявляли, що претендуємо на місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться. Для нас важливо отримати гарантії нашої власної безпеки. Фінальні домовленості повинні обов'язково враховувати зокрема інтереси білоруської сторони", - сказав Амбразевич.

Міністерство закордонних справ України натомість нагадало, що РФ використала територію Білорусі для нападу на Україну.

"МЗС України з подивом сприйняло заяву посадовця білоруського зовнішньополітичного відомства про те, що Республіка Білорусь буцімто претендує на "місце за столом мирних переговорів", де вона прагне отримати якісь "гарантії безпеки". Білоруський режим, всупереч ч. 2 ст. 18 Конституції Республіки Білорусь, яка акцентує на тому, що "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав", у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну", - йдеться у відповіді українського міністерства.

Щодо гарантій безпеки МЗС України наголосило, що єдиним джерелом небезпеки є Росія, а претендувати посадовці режиму Лукашенка можуть хіба що на справедливий суд над ними.

"РФ, яка використала територію свого союзника для збройної агресії проти України, є на сьогодні єдиним джерелом реальних безпекових загроз для Білорусі. Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, - це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України", - підсумувало МЗС України.