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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У лютому кількість втрат РФ за добу стала рекордною: розвідка Британії пояснила, про що це може свідчити

У лютому кількість втрат РФ за добу стала рекордною: розвідка Британії пояснила, про що це може свідчити

3 березня, 2024 неділя
13:17
Війна з Росією втрати окупантів

У лютому 2024 року середньодобова кількість убитих і поранених росіян в Україні стала найбільшою з початку війни. Це свідчить про те, що Росія намагається вести наступи на фронті, попри великі втрати особового складу

Про це йдеться у зведенні міноборони Великобританії.

Зазначається, що у середньому за минулий місяць російська армія втрачала 983 військових на добу.

"﻿﻿Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність Росії до масової та виснажливої війни. Попри те, що це коштує великої кількості людських життів, результат посилив тиск на позиції України на лінії фронту", - наголошує британська розвідка.

За даними міноборони Британії, на сьогодні Росія втратила вже понад 355 тисяч своїх військових у війні з Україною.

  • За даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 березня армія РФ втратила у війні з Україною вже 416 800 військових.
Теги:
Україна
російська армія
окупанти
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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