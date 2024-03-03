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Війна з Росією: хроніка
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Літак, 35 артсистем і 1160 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

3 березня, 2024 неділя
07:16
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті сталося 71 бойове зіткнення. На Новопавлівському напрямку росіяни 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Українські захисники відбили низку ворожих атак та ліквідували ще 1160 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 416 800 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6640 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 639 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10 188 (+35) од,
  • РСЗВ – 1003 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
  • літаків – 347 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14) од,
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 332 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1620 (+3) од.

Ситуація на фронті: за добу сталося 71 боєзіткнення, ЗСУ відбили найбільше атак окупантів на Новопавлівському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли з артилерії 120 населених пунктів України: ЗСУ уразили 8 районів скупчення росіян

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

Теги:
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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