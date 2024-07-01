У Маріуполі можливий спалах холери, в зоні ризику річки Кальміус і Кальчик, - міськрада
У водоймах, річках тимчасово окупованого Маріуполя виявили холероподібний вібріон. У зоні ризику - річки Калміус та Кальчик
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Відповідно до результатів дослідження росспоживнагляду на холеру, у морських водах, водоймах, а також річках Маріуполя виявили холероподібний вібріон. Про це також повідомляють місцеві інформаційні ресурси.
Маріупольська міська рада акцентує, що в зоні ризику - річка Кальміус у районі селища Садки та Пост-мосту, річка Кальчик у районі тубдиспансеру, а також морський пляж у районі судноремонтного заводу.
Місцеві медики кажуть, що в цих водоймах купатися небезпечно.
"Нагадаємо, що раніше окупанти заборонили купання в Азовському морі. Незважаючи на це, продовжують забруднювати воду каналізаційними стоками та сміттям", - додає міська рада.
- 3 квітня у тимчасово окупованому Маріуполі виявлені масові випадки захворювання серед дітей холерою, які росіяни намагаються приховати неоголошеним карантином.
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