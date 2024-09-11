У Маріуполі вночі лунали вибухи: у мерії заявили про влучання дронів по місцях базування окупантів

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, цієї ночі сталося щонайменше два "прильоти", зокрема, по складу окупантів неподалік АЗС та колишнього магазину "Скорпіон" у селі Мелекіне, що під Маріуполем, а також по базуванню російських військ у пансіонаті, розташованому у селі Білосарайська коса.

За словами Андрющенка, атака на Маріуполь з районом розпочалася о 03:35 та тривала до 04:15. Місцеві повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО в Мангуському районі (частина Маріупольського), а також у Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста.

Крім того, у Лівобережному районі зафіксували базування російської ППО в районі шлакової гори.

Окупаційні моніторингові пабліки цієї ночі повідомляли про понад 70 дронів в бік Маріуполя. Водночас окупаційна "влада" поки що ніяк не коментує інцидент.