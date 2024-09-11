Росіяни атакують Україну з повітря: ситуація в ніч на 11 вересня
Увечері 10 вересня російські окупанти запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників
Про це повідомили Повітряні Сили.
О 22:37 там повідомили про дрони, які заходять через Сумщину курсом на Полтавщину.
О 22:53 стало відомо про декілька груп "шахедів", що рухаються територією Полтавщиною у західному напрямку.
О 23:13 військові заявили про нові групи БПЛА типу "Shahed" у південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.
О 23:26 у ПС повідомили про загрозу з Дніпропетровської області - дрони летять із Запорізької та Донецької областей.
Згодом в областях, де лунає повітряна тривога, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.
Станом на 0:20 декілька груп ударних БПЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, напрямок руху хаотичний.
В 0:40 стало відомо про дрони в Херсонській області, курс на захід (Миколаївщина).
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