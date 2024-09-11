Росіяни атакують Україну з повітря: ситуація в ніч на 11 вересня

Про це повідомили Повітряні Сили.

О 22:37 там повідомили про дрони, які заходять через Сумщину курсом на Полтавщину.

О 22:53 стало відомо про декілька груп "шахедів", що рухаються територією Полтавщиною у західному напрямку.

О 23:13 військові заявили про нові групи БПЛА типу "Shahed" у південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.

О 23:26 у ПС повідомили про загрозу з Дніпропетровської області - дрони летять із Запорізької та Донецької областей.

Згодом в областях, де лунає повітряна тривога, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Станом на 0:20 декілька груп ударних БПЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях, напрямок руху хаотичний.

В 0:40 стало відомо про дрони в Херсонській області, курс на захід (Миколаївщина).