У Маріуполі зафіксували велике перекидання російської техніки на Бердянський напрямок, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували велике перекидання техніки, зокрема з маркуванням ФСБ Росії, у напрямку Бердянська Запорізької області
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Різне маркування, включаючи маркування "два трикутники" ФСБ Росії. Попередньо, пункт призначення Приморськ і Токмак Запорізької області", - написав він.
Також зазначається, що останніми тижнями росіяни значно посилюють саме цей напрямок як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами.
- 22 березня стало відомо, що у Маріуполі Донецької області фіксують переміщення військової гусеничної техніки ворога в бік Бердянська та Розівки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.98 Купівля 38.98Продаж 39.47
- EUR Купівля 42.27Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе