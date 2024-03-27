У Маріуполі зафіксували велике перекидання російської техніки на Бердянський напрямок, - Андрющенко

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Різне маркування, включаючи маркування "два трикутники" ФСБ Росії. Попередньо, пункт призначення Приморськ і Токмак Запорізької області", - написав він.

Також зазначається, що останніми тижнями росіяни значно посилюють саме цей напрямок як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами.