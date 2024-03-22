У Маріуполі зафіксували переміщення військової гусеничної техніки РФ в бік Бердянська, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У напрямку Бердянська та Розівки фіксуємо переміщення гусеничної техніки на кшталт БМП з території Новоазовського району. Виглядає, як повернення після ремонту на фронт", - написав Андрющенко.

За його словами, Росія також почала перекидати свою живу силу з приморської частини Маріупольського району на північний напрям області через Новоазовськ.