"Весняна навігація поновилась": у порту Маріуполя зафіксували перший корабель РФ з початку 2024 року
У середу, 20 березня, у порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області вперше від початку 2024 року помітили прибуття російського корабля
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольський порт ожив. Фіксуємо чергове приховане судно", - написав він у телеграм.
За словами радника мера міста, за будівлею елеватора (візуально встановлено корму та надбудову) виявлено судно невстановленого класу. За виглядом його вантажність становить до 3,5 тисячі тонн.
Андрющенко вважає, що, судячи з усього, "чергова партія вкраденого зерна буде вкрадена".
Він зазначив, що це перше зафіксоване судно в Маріупольському порту з початку 2024 року.
"Весняна навігація поновилась", - наголосив радник мера Маріуполя.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
- Вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста в акваторію Маріупольського морського порту зайшов і пришвартувався російський військовий корабель у серпні 2023 року.
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