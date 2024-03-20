"Весняна навігація поновилась": у порту Маріуполя зафіксували перший корабель РФ з початку 2024 року

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольський порт ожив. Фіксуємо чергове приховане судно", - написав він у телеграм.

За словами радника мера міста, за будівлею елеватора (візуально встановлено корму та надбудову) виявлено судно невстановленого класу. За виглядом його вантажність становить до 3,5 тисячі тонн.

Андрющенко вважає, що, судячи з усього, "чергова партія вкраденого зерна буде вкрадена".

Він зазначив, що це перше зафіксоване судно в Маріупольському порту з початку 2024 року.

"Весняна навігація поновилась", - наголосив радник мера Маріуполя.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм