Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, що таким чином Маріупольський порт став військовою базою.

За годину до того, як там пришвартувалося російське судно у порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу. Як каже Андрющенко, вони до вечора перебували на території порту.



Радник мера додав, що наразі невідомо, чи це було одноразове швартування російського військового корабля, або це явище стане системним. Проте Андрющенко зазначив, що судно точно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого окупантами.

"Якщо це постійне базування, то виникає купа питань. Починаючи - від якої загрози тут корабель до оцінки загрози найближчим часом щодо нової битви за Маріуполь", - наголосив він.