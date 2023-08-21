До порту Маріуполя вперше з моменту окупації прибув військовий корабель РФ, – Андрющенко
У неділю, 20 серпня, в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста зайшов і пришвартувався російський військовий корабель
Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, що таким чином Маріупольський порт став військовою базою.
За годину до того, як там пришвартувалося російське судно у порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу. Як каже Андрющенко, вони до вечора перебували на території порту.
Радник мера додав, що наразі невідомо, чи це було одноразове швартування російського військового корабля, або це явище стане системним. Проте Андрющенко зазначив, що судно точно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого окупантами.
"Якщо це постійне базування, то виникає купа питань. Починаючи - від якої загрози тут корабель до оцінки загрози найближчим часом щодо нової битви за Маріуполь", - наголосив він.
- Напередодні радник мера Маріуполя повідомив, що у районі міста росіяни відступають і будують першу серйозну лінію оборони.
- Також російські загарбники у середу, 16 серпня, відправили черговий корабель РФ із півтора тисячами тонн українського зерна з окупованого Маріуполя.
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