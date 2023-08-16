Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшло з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з Маріуполя стали частіше виходити кораблі з, приблизно одне кожні три доби. Всі ці судна мають невелику вантажопідйомність.

"Всі судна, судячи за інформацією, належать де-факто міноборони "Роскапстрой", - написав Андрющенко.