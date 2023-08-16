Окупанти вивезли з Маріуполя ще 1,5 тис тонн українського зерна, - Андрющенко
Російські загарбники у середу, 16 серпня, відправили черговий корабель РФ із півтора тисячами тонн українського зерна з окупованого Маріуполя
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшло з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з Маріуполя стали частіше виходити кораблі з, приблизно одне кожні три доби. Всі ці судна мають невелику вантажопідйомність.
"Всі судна, судячи за інформацією, належать де-факто міноборони "Роскапстрой", - написав Андрющенко.
- Врожай зерна, який зібрали на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, росіяни активно транспортують через порти у Криму.
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