Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти використовують портову інфраструктуру тимчасово окупованого Криму для вивезення награбованого зерна з Херсонщини та Запоріжжя. За даними ЦНС, Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки.

Крім цього, для вивезення зерна росіяни використовують Маріуполь на Донеччині. Там курсують фури з зерном, які прямують у напрямку Новоазовська та Ростова-на-Дону у Росії.

"Зерно на ТОТ скупляються за безцінь та й лише для того, аби імітувати картинку ринкових відносин. Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, які в рази нижче ринкових", - наголошують у центрі нацспротиву.