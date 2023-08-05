Вкрадене українське зерно окупанти вивозять через порти у Криму
Врожай зерна, який зібрали на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, росіяни активно транспортують через порти у Криму
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти використовують портову інфраструктуру тимчасово окупованого Криму для вивезення награбованого зерна з Херсонщини та Запоріжжя. За даними ЦНС, Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки.
Крім цього, для вивезення зерна росіяни використовують Маріуполь на Донеччині. Там курсують фури з зерном, які прямують у напрямку Новоазовська та Ростова-на-Дону у Росії.
"Зерно на ТОТ скупляються за безцінь та й лише для того, аби імітувати картинку ринкових відносин. Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, які в рази нижче ринкових", - наголошують у центрі нацспротиву.
- 23 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що в населеному пункті Пришиб Запорізької області з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.
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