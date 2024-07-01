У МЗС Естонії пояснили, як санкції проти Білорусі вплинуть на здатність РФ отримувати ресурси для війни в Україні
У понеділок, 1 липня, ЄС посилив санкції проти Білорусі, щоб обмежити можливості її участі в російській агресії проти України та перешкоджати ухилянню від санкцій проти Росії через саму Білорусь
Про це заявив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Postimees.
За його словами, нові заходи, що вступили в дію, - це вкрай важливий прогрес, оскільки завдяки їм ухилення від санкцій проти Росії стає набагато складнішим.
"Щодо Білорусі вводяться додаткові санкції, які краще за все прив'язані до обмежувальних заходів щодо Росії. Тим самим скорочуються можливості Росії через Білорусь отримувати доступ до низки товарів, які потрібні Росії на полі бою в агресії проти України", - пояснив Цахкна.
Він зауважив, що вже давно існувала проблема через те, що, хоча ЄС ввів щодо Росії великі санкції, вона все ж таки отримувала необхідні для війни матеріали за допомогою Білорусі.
"Новий пакет санкцій суттєво ускладнює це", - запевнив міністр закордонних справ Естонії.
- Рада Європейського союзу у суботу, 29 червня, ухвалила санкції проти Білорусі через її участь у збройній агресії РФ проти України.
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